Trapholt: Guidet tur i udstilling af Maria Torp – Shaping a Pattern

Om udstillingen

Tolv rejser, tolv lande og tolv personer, der har dedikeret deres liv til at arbejde for piger og kvinders rettigheder. Vejen til udstillingen Shaping a Pattern har bragt billedkunstner Maria Torp kloden rundt, siden hun for syv år siden tog en ambitiøs beslutning om at bruge sin kunst som talerør for pigers og kvinders rettigheder på globalt plan.

Fra Afghanistan over Grønland til Kina, Ukraine og Sydafrika. Fra bonede gulve i regeringsbygninger til safehouses på golde savannevidder.

Ytringsfrihed, omskæring og ret til uddannelse er blandt de store temaer, der taler ind i Maria Torps 12 stærke portrætter, der er projektets resultat og nerve i udstillingen. De portrætterede spænder fra græsrodsaktivister til Nobelprismodtagere, som Maria Torp har besøgt, boet hos og fulgt for at indfange og forstå de strukturer, der for eksempel

ligger bag omskæring af unge piger. Blandt dem er den afghanske rapper Sonita

Alizadeh, der er aktiv i kampen mod børneægteskab. Phumzile Mlambo-Ngcuka, tidligere vicepræsident i Sydafrika og adm. direktør for UN Women. Ziauddin Yousafzai, en fremtrædende fortaler for pigers ret til uddannelse og far til Malala, der

overlevede et Taleban skudattentat. Denis Mukwege, vinder af Nobels Fredspris i 2018 for sit arbejde for ofre for seksuel krigsvold.

Disse og otte andre markante personer har alle dedikeret sig til at kæmpe for piger og kvinders rettigheder. Nu er de portrætteret i tolv værker, der udgør kernen i udstillingen Shaping a Pattern, der åbner den 18. januar 2024 på Trapholt. Herefter forventes udstillingen at rejse videre internationalt.